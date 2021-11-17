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Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu - Son Dakika

Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu

17.11.2021 16:57
Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu

Antalya'da alzaymır hastaları ve yakınları için lavanta, biberiye, kekik ve ada çayı gibi aromatik bitkilerden bahçe düzenlendi.

Antalya'da alzaymır hastaları ve yakınları için lavanta, biberiye, kekik ve ada çayı gibi aromatik bitkilerden bahçe düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, alzaymır hastalar ile yakınlarının buluşma merkezi olan Mavi Ev'in bahçesine, hastaların tedavisine katkıda bulunmak amacıyla aromatik bitkiler dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mavi Ev'in bir süre kapalı kaldığını, hastaların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Normalleşme adımlarıyla merkezi yeniden açtıklarına değinen Sardoğan, "Alzaymır hastalarını rehabilite etmek için aromatik bitkileri bahçemize diktik. Toprağa dokunmaları hastalarımızı çok mutlu etti. Projemiz daha en başında fayda sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

Bitkisel Üretim ve Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay da dikime 100 bitkiyle başladıklarını, ilerleyen günlerde bitki sayısını artıracaklarını bildirdi.

Kekik, ada çayı, biberiye, lavanta bitkilerini ektiklerini, keçiboynuzu ve defne de dikmeyi planladıklarını aktaran Ay, "Bu bitkilerin kokusunun alzaymır hastaların tedavisinde etkili olduğu belirtildi. Bitkilerin bakımları bizim gözetimimizde hastalar tarafından gerçekleştirecek. Bitkileri kopartıp çaylarını yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta yakını Nihan Erkan da eşini sık sık Mavi Ev'e getirdiğini, birbirinden güzel kokuların pozitif bir enerji verdiğini belirtti.

Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu
Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu
Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu
Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kekik, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da alzaymır hastaları için aromatik bitki bahçesi oluşturuldu - Son Dakika
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