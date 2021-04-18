Antalya'da alzaymır hastası 82 yaşındaki kayıp kadın bulundu - Son Dakika

Antalya'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın dağlık alanda bulundu.
Kumluca ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 82 yaşındaki N.K'nin kaybolduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi harekete geçti.
Yapılan arazi taraması sonucunda N.K, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu.
JAK timleri tarafından sırtta taşınarak dağdan indirilen N.K, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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