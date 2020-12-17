Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında amatör olta balıkçılığı yapanlar için 3 metrelik "sosyal mesafe çemberi"ni uygulamaya başladı.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" başlıklı genelgesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, olta balıkçılığının yoğun olarak yapıldığı sahil ve akarsu kıyısında sosyal mesafeyi sağlayan 3 metrelik mesafelerde çemberler oluşturdu.
Amatör balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı Boğaçayı kıyısına gelen balıkçılar, 3 metrelik sosyal mesafelerde konulan çemberle içinde balık tutmaya başladı.
Balıkçılar bilgilendirilerek çemberlere yönlendirildi.
Ekipler, gün boyu sahilde anons yaparak olta balıkçılarını sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da amatör balıkçılar için 3 metrelik 'sosyal mesafe çemberi' - Son Dakika