Antalya'da amatör balıkçılık faaliyetleri yasaklandı - Son Dakika

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü gerçekleştirilen toplantısında, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için il genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, yasağın uygulanması, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yasağa uymayanlar hakkında ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine, oy birliğiyle karar verildi."