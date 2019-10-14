Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

Antalya'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

1 saat önce

Antalya'da "Amatör Spor Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Antalya'da

Antalya'da "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.


Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.


07-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Amatör Spor Haftasında, Antalya ve 19 ilçesinde spor faaliyetleri gerçekleştirildi.


Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde, vatandaşlar judo, atletizm, dart, mini golf, cimastik, okçuluk, judo branşlarında yapılan etkinliklere katıldı.

Spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ise düzenlenen törenle madalya ve kupa verildi.


Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesisleşmeye önem verdiğine dikkati çekti.

Bakanlığın yeni spor tesislerini vatandaşlara kazandırmak için her türlü desteği verdiğini aktaran Hacıcaferoğlu, bu tesislerin vatandaşların kullanımına açılması için var güçleriyle çalıştıklarını kaybetti.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:55 Kaynak: AA
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