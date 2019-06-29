Antalya'da ambulans kazası: 1 yaralı
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Antalya'nın kumluca ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
'nın kumluca ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kumluca
ilçesinde özel bir hastaneye ait Yaşar Emre. K'nın kullandığı 06 BJU 980 plakalı ambulans, Adnan Menderes
Bulvarı Buğdaypazarı kavşağında, Ahmet. A'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan sağlık personeli Hasan Sabri Sarıaslan yaralanırken, ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan diğer sağlık personeliyle sevki yapılan bebek hasta kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması sırasında yol trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA
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