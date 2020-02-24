Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı karaman Mahallesi Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan U. K. İdaresindeki 48 PN 420 Plakalı özel ambulans aşırı buzlanmadan dolayı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta F. G. G. ve sağlık personeli H. K., E. K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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