Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki vakalara denizden, havadan ve karadan 10 farklı araç tipiyle müdahale ediyor. Vakalara kent merkezinde 10 dakikada ulaşma kriteri yüzde 99,5, kırsalda ise 30 dakikada ulaşma kriterin yüzde 99 oranla sağlanıyor. Sağlık ekiplerinin 5 aylık sürede 61 bin vakaya müdahale ettiği bildirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hem araç ekipman sayısı hem de vakalara ulaşım oranındaki başarısıyla dikkati çekiyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, deniz, kara ve havadan vakalara müdahale için kullandıkları ambulans, helikopter, bot ve dronu tek tek tanıttı. Helikopterle Kaş'tan Gazipaşa'ya tüm kentte gün doğumundan gün batımına kadar hizmet verildiğini anlatan Başıbüyük, hava araçlarından dronla da vakalara ilk müdahalede faydalandıklarını söyledi. Özellikle araçların ulaşmasının mümkün olmadığı, ancak vaka bildirilen noktalara hem ilaç ve ekipmanı taşımada hem de vakanın yer tespitinde drondan faydalandıklarını belirten Op. Dr. Başıbüyük, özellikle akrep ve yılan sokması vakalarında gelişebilecek ani solunum durması ve bilinç kaybını önlemek için dron ile vakaya ilk ilacı gönderdiklerini anlattı.

OBEZ VAKALAR İÇİN 300 KİLO KAPASİTELİ AMBULANS BULUNUYORDenizde yaşanabilecek boğulma ve arama kurtarma vakalarında ise bot kullanımının işlerini fazlasıyla kolaylaştırdığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, obezite vakalarında kullanılmak üzere 300 kilo kapasiteli ambulansın da olduğunu söyledi. Yine toplu vakalarda 4 personelin 4 sedye ile vakalara müdahale edecekleri ambulansları olduğunu da belirten İsmail Başıbüyük, Afetlerde Sağlık Hizmetleri UMKE Birimi'nde 2022 Haziran ayı itibarıyla 50 doktor, 308 hekim dışı sağlık personeli, 24 diğer personel olmak üzere 382 personelin aktif olduğu söyledi.'ANTALYA'DA 70 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU GÖREV YAPIYOR'Antalya'da 8'i A1 tipi, 59'u A2 tipi, 3'ü C tipi olmak üzere 70 acil sağlık hizmetleri istasyonunun görev yaptığını belirten İsmail Başıbüyük, 27 istasyonun merkezde, 43'ünün de ilçelerde konuşlandığını söyledi.Toplamda 103 kara ambulansı, 2 4x4 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, 1 obez-yoğun bakım ve 3 motosiklet ambulans ve 1 helikopter ambulans olmak üzere 112 ambulansla vakalara hızla müdahale ettiklerini belirten Başıbüyük, " Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre kent merkezinde 10, kırsalda ise 30 dakika içerisinde vakada olunmalı. Biz Antalya kent merkezinde yüzde 99,5, kırsalda ise yüzde 99 oranında vakalara belirtilen süre içerisinde ulaşıyoruz. 2022 yılı 5 aylık sürede 61 bin vakaya ulaşıp müdahale ettik. Geniş araç parkurumuz sayesinde vakalara kısa sürede ulaşabiliyoruz" dedi.

Başıbüyük, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların 471 bin 945'inin sağlık birimine aktarıldığını, helikopter ambulansla 154, uçak ambulansla 14 hasta taşındığını belirtti. Başıbüyük, 2022 yılı 5 aylık dönemde helikopter ambulansla 120, uçak ambulansla da 2 hastanın kurumlara sevk edildiğini aktardı.