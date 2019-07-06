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Antalya'da ambulansta yangın: 3 yaralı

57 dakika önce

Antalya'da ambulansta çıkan yangın sonucu 3 sağlık personeli hafif yaralandı.

Antalya'da ambulansta yangın: 3 yaralı, System.String[]
Antalya'da ambulansta çıkan yangın sonucu 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
Bir ihbar üzerine Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ne giden 112 Acil Servis ekibi, hastaya 07 AGD 703 plakalı ambulansta müdahalede bulunduğu sırada araçta yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken sağlık personeli sedyedeki hastayı ambulanstan çıkardı.
Bu sırada ellerinde yanık oluşan 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı. 112 Acil Servis ekibi ve hasta, başka ambulansla hastaneye sevk edildi.
Oksijen tüpünden kaynaklandığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:28 Kaynak: AA
Acil Servis, Antalya, Güncel
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