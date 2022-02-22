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Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

22.02.2022 11:58

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulunduANTALYA Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

ANTALYA Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 5721 sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, dün mesai bitiminden sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti. Sabah odaya giren ailesi Yazgan'ı uyandırmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerin aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle Yazgan'ın yakınları eve geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şeyda Yazgan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu
Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu
Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

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Habipler, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika
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