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Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

22.02.2022 12:25
Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Şeyda Yazgan, dün mesai sonrası rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti.

Sabah odaya giren ailesi Yazgan'ın hareketsiz yattığını gördü. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Yazgan'ın öldüğünü belirledi.

Yazgan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

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Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika
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