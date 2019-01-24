Antalya'da Aniden Bastıran Dolu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte doluya yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yağışın 2 dakika sürmesinin ardından güneşin açması da herkesi şaşırttı.



Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezinde gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, öğleden sonra yerini aniden başlayan dolu yağışına bıraktı. Yağış, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dakika yağan dolu yüzünden trafikteki sürücüler güçlükle ilerlerken, yağışın bitiminin ardından kentte güneşin açması da vatandaşları şaşırttı. - ANTALYA

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