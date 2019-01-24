Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aniden Bastıran Dolu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Antalya'da Aniden Bastıran Dolu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

29 dakika önce

Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da Aniden Bastıran Dolu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte doluya yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yağışın 2 dakika sürmesinin ardından güneşin açması da herkesi şaşırttı.

Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezinde gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, öğleden sonra yerini aniden başlayan dolu yağışına bıraktı. Yağış, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dakika yağan dolu yüzünden trafikteki sürücüler güçlükle ilerlerken, yağışın bitiminin ardından kentte güneşin açması da vatandaşları şaşırttı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

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