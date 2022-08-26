Antalya'da korkunç olay: Kamyonun altında kalan anne ile bebeği yaşamını yitirdi, acılı babanın haykırışı yürek yaktı

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Bugün sabah saatlerinde Alanya ilçesi Oba Mahallesi D 400 karayolu üzerinde edinilen bilgilere göre İ.K. (43), idaresindeki hafriyat kamyonu ile tali yola dönmek isterken o sırada yolun sağ şeridinde ilerleyen İsmail Songür (31), yönetimindeki motosiklete çarptı.

ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kızları olan Elif Su Songür yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı yürekleri yaktı. Görüntülerde motosiklet ve kamyonun yan yana ilerlerken tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun o sırada motosikletli aileye çarptığı anlar kayda girdi. Kazanın hemen ardında olay yerine giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde babanın feryadı yürekleri dağladı.

BABA FERYAT ETTİ

Songür, eşinin başında kızına sarılarak, "Eşim gitti. Ağabey ne olur yapmayın. Eşim gitti" demesi dikkatlerden kaçmadı. Kızına sarılıp eşinin başında feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba İsmail Songür çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olayın ardından hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.