Son dakika haberleri... Kepez'de anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri gitti.

Antalya 'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

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