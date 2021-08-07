Son dakika haberleri... Kepez'de anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri gitti.
İtfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden giren polis ekipleri evin farklı odalarında Müşerref Şeber (71) ve kızı Semra Pişkin'in (42) cesedini buldu.
Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, evdeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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