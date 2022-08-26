Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

26.08.2022 14:29
Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

Antalya'da anne ve kızın öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförü tutuklandı.

Antalya'da anne ve kızın öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförü tutuklandı.

Alanya'nın Oba Mahallesinde dün meydana gelen kazada tali yola bağlanmak isteyen hafriyat kamyonu yanında motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kız çocukları Elif Su yola savruldu. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hafriyat kamyonu şoförü İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Antalya'da korkunç olay: Kamyonun altında kalan anne ile bebeği yaşamını yitirdi, acılı babanın haykırışı yürek yaktı Antalya'da korkunç olay: Kamyonun altında kalan anne ile bebeği yaşamını yitirdi, acılı babanın haykırışı yürek yaktı Feci kazada ölen anne ve 1 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Feci kazada ölen anne ve 1 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Oba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika
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