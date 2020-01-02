Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama - Son Dakika

Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen anne ve oğlu tutuklandı.

Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen anne ve oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Evden çıkan E.G'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 230 gram esrar ele geçirildi.

E.G. ile anne Ş.D. ve oğlu T.D. gözaltına alındı.

Anne ve oğlu sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan E.G. ise serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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