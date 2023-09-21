Annesini rehin alıp vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Annesini rehin alıp vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 21.09.2023 12:05

Antalya'da psikolojik sorunları olan Fırat Altun, annesini bıçakla rehin alarak polislerin eve girmesini engelledi. 4 saat süren direnişin ardından bacağından vurulan Altun, hastanede hayatını kaybetti. Altun'un daha önce de polislere ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Antalya'da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen Fırat Altun (28), 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Altun yaşamını yitirdi.

Annesini rehin alıp polisin yüzüne çamaşır suyu döktü! Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti

BIÇAKLA REHİN ALDI

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

Annesini rehin alıp polisin yüzüne çamaşır suyu döktü! Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti

ELİNE NE GEÇTİYSE POLİSLERE ATTI

Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun'a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

Antalya'da Annenin Rehin Alındığı Olayda Şüpheli Hayatını Kaybetti

POLİSİN YÜZÜNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜ

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun'un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun'a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

Antalya'da Annenin Rehin Alındığı Olayda Şüpheli Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat Altun'un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

Antalya'da Annenin Rehin Alındığı Olayda Şüpheli Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Fırat, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini rehin alıp vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini rehin alıp vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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