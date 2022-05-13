Antalya'da annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen anne, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.