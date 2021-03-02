Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı

02.03.2021 21:15
Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesini bıçakla öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesini bıçakla öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten oğlu B.A. (36) tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Sultan A'nın (55) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan eşi Arif A. tarafından alındı.

Arif A'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Manavgat'a getirilen cenaze, Ilıca Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada, annesini öldürdüğü iddia edilen B.A. ise Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.A'nın adliyeye sevki sırasında yüzünde morluk ve ellerinde yara olduğu görüldü.

Zanlıyı, babası yakalamış

B.A'nın, ilçe merkezinden dönen babası Arif A. tarafından, markette yakalanarak jandarmaya teslim edildiği öğrenildi.

Baba Arif A'nın da oğluyla boğuşması sırasında sağ elinden bıçakla yara aldığı ve eline 3 dikiş atıldığı görüldü.

Şizofreni tanısı bulunduğu bildirilen B.A'nın, 2016 yılından beri tedavisinin sürdüğü, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de iki yıl önce bir ay yattığı belirtildi.

Şüphelinin, 2016 yılında boşandığı eşinin de çocuğuyla birlikte yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Ailenin, uzun yıllardır Manavgat'taki marketi işlettiği belirtildi.

Olay

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde dün meydana gelen olayda market işleten B.A, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Sultan A'yı bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürülmüştü.

Manavgat, Antalya, Kumköy, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika


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