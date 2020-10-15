Son dakika haberleri! Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
15.10.2020 16:56
Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.
Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.
Olay saat 16: 00 sıralarında sıralarında Soğuksu Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülük mesleğiyle uğraştığı öğrenilen ve ismi belirlenemeyen bir kişinin evde bulunduğu sırada bir patlama yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Polisin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi.
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