Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülük mesleğiyle uğraştığı öğrenilen ve ismi belirlenemeyen bir kişinin evde bulunduğu sırada bir patlama yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA