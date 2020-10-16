Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

16.10.2020 00:59
Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülük mesleğiyle uğraştığı öğrenilen ve ismi belirlenemeyen bir kişinin evde bulunduğu sırada bir patlama yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Patlama, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

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