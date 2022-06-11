Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı - Son Dakika
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Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı

11.06.2022 14:06

Antalya'nın Serik ilçesinde apartmanlarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşinin darbedilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde apartmanlarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşinin darbedilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki apartmanda salı gecesi kayınbirader Veli C. ile damatları arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bina sakinleri, olaya müdahale etti.

İddiaya göre, bu sırada üst katta oturan kayınpeder Ahmet C, olay yerine gelerek önce damadı ve kızına saldırdı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y'yi darbetti. Bunun üzerine olaya müdahale etmek isteyen Mustafa Y'nin hamile eşi de parmaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede, parmağının kırıldığı belirlenen hamile kadın ile eşi Mustafa Y, polise giderek Ahmet C. hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen komşuların toplanması ve sonrasında yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı
Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı
Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı
Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı

YORUMLAR
500
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı - Son Dakika
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