İddiaya göre, bu sırada üst katta oturan kayınpeder Ahmet C, olay yerine gelerek önce damadı ve kızına saldırdı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y'yi darbetti. Bunun üzerine olaya müdahale etmek isteyen Mustafa Y'nin hamile eşi de parmaklarından yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı - Son Dakika

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