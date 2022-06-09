Antalya'da apartmanın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da apartmanın merdiveninden düşen kişi öldü

09.06.2022 12:58
Antalya'da apartmanın merdiveninden düşen kişi öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartmanın merdiveninden düşen kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartmanın merdiveninden düşen kişi hayatını kaybetti.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'daki apartmanın giriş kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, birinci kat merdiveninden zemine düştüğü anlaşılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekibi, ölen kişinin, apartmandaki arkadaşının yanında kalan Melih Demirel (62) olduğunu tespit etti.

Demirel'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da apartmanın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika

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