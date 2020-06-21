Antalya'da "arabada sinema" etkinliğinde evlenme teklifi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, belediye tarafından organize edilen etkinliğe kız arkadaşıyla gelen bir genç, birlikte yer aldıkları fotoğrafların beyaz perdeye yansıtılmasının ardından evlenme teklifi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Alanya Belediyesi tarafından "Arabada Sinema Günleri" düzenlendi.

Belediye binası arkasındaki otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar araçlarıyla katıldı. Ücretsiz yapılan etkinlikte, "Organize İşler; Sazan Sarmalı" filmi izlendi.

Filmin başlamasına kısa süre kala ilginç bir evlenme teklifi de yaşandı. Etkinliğe katılan Ufuk Hacıbayramoğlu, kız arkadaşı Hilal Ersöz ile çekilen fotoğraflarını film öncesi beyaz perdeye aktardı.

Hacıbayramoğlu, arkadaşlarının yaktığı meşaleler arasında kız arkadaşı Ersöz'e evlenme teklifinde bulundu.

Hilal Ersöz teklifi "evet" diyerek kabul etti.