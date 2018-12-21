Son Dakika Haberleri: Antalya'da Araç Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Antalya'da Araç Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Antalya'da, anahtarı üzerinde bulunan park halindeki otomobilin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da Araç Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Antalya'da, anahtarı üzerinde bulunan park halindeki otomobilin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bulunan park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Araç, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kapıları kilitli, plakası, tescil belgesi, anahtarı ve teypi alınmış olarak bulundu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden eşkali belirlenen C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Araç, Antalya, Güncel
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