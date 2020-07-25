Antalya'da, araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da, araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Antalya'da, bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Antalya'da, bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı. Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Liman Mahallesi'nde bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, hayvanı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kedinin bir türlü çıkarılamaması üzerine vatandaşlar durumu Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Veteriner hekimler, Güneş ismini verdikleri yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı. Tedavi altına alınan kedi, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yuvaya yerleştirildi. Enjeksiyonla mama verilen yavru, ilerleyen günlerde sahiplendirilecek.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:43

Kaynak: AA

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