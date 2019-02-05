Antalya'da Araç Sayısı 1 Milyon 60 Bin 419 Oldu

Türkiye
İstatistik Kurumunun (TÜİK
) açıkladığı 2018 yılı Aralık
ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya
'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 60 bin 419 oldu.
TÜİK '2018 Yılı Aralık Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Antalya araç sayısında 4'üncü sırada
Antalya'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 60 bin 419 adet taşıtın yüzde 47,1'i otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 1 milyon 60 bin 419 ile İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 278 bin 679 motosiklet sayısı ile 309 bin 991 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı. Isparta
29'uncu sırada
Isparta'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 877 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 175 bin 877 ile 29. sırada yer aldı. Burdur
38'inci sırada
Burdur'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 612 adet taşıtın yüzde 40,7'sini otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 134 bin 612 ile 38. sırada yer aldı. - ANTALYA