Son Dakika Haberleri: Antalya'da Araç Sayısı 1 Milyon 63 Bin 999 Oldu

Antalya'da Araç Sayısı 1 Milyon 63 Bin 999 Oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 63 bin 999 oldu.

Antalya'da Araç Sayısı 1 Milyon 63 Bin 999 Oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyon 63 bin 999 oldu.

TÜİK '2019 Yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Batı Akdeniz

Antalya'da Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 1 Milyon 63 bin 999 oldu.

Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 176 bin 262 olurken, Burdur'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 134 bin 773 oldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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