Antalya'da Araç Yangını
57 dakika önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için bırakılan kamyonet yandı.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde tamir için bırakılan kamyonet yandı.
Ömer Özel'in tamir için Gazipaşa Sanayi Sitesi'ne bıraktığı 07US 809 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç, kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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