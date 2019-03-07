Antalya'da Araç Yangını
31 dakika önce
- Yanan araçtan görüntüler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için Gazipaşa sanayi sitesine bırakılan kamyonet yandı.
- Yanan araçtan görüntüler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için Gazipaşa sanayi sitesine bırakılan kamyonet yandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: AA
Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi
Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı
Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada