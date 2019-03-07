Son Dakika Haberleri: Antalya'da Araç Yangını

Antalya'da Araç Yangını

31 dakika önce

- Yanan araçtan görüntüler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için Gazipaşa sanayi sitesine bırakılan kamyonet yandı.

- Yanan araçtan görüntüler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için Gazipaşa sanayi sitesine bırakılan kamyonet yandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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