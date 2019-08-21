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Antalya'da araç yangınında iki otomobil kül oldu

1 saat önce

Antalya'da araç yangınında iki otomobil kül olduANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sokakta park halinde bulunan bir araç belirlenemeyen sebeple alev aldı.

Antalya'da araç yangınında iki otomobil kül oldu
ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sokakta park halinde bulunan bir araç belirlenemeyen sebeple alev aldı. Araç yangını büyüyünce alevler park halinde bulunan bir diğer araca da sıçradı.
Olay, 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre içerisinde ailelerin bulunduğu iki araba, araçlarını arka arkaya park etti. Isparta'dan, Antalya'ya tatil yapmak için geldikleri öğrenilen araç sahipleri, araçlarını park ettikten kısa süre sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda, H.M kontrolündeki 07 BYJ 20 plakalı araç tamamen yandı. Alevlerin çevreye sıçramasıyla park halinde bulunan Ö.M. kontrolündeki 32 HN 837 plakalı aracın da arka kısmında hasar oluştu. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri araçlar üzerinde araştırma yaptı. Olayda yaralanan olmadı.
Antalya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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