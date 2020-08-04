Antalya'da araca sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da araca sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aracın motor blokuna sıkışan 2 aylık yavru kedi ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak tedavi altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aracın motor blokuna sıkışan 2 aylık yavru kedi ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak tedavi altına alındı.
Manavgat Belediyesi başkan yardımcılarının, Kordon Caddesi üzerinde park halinde bulunan 07 ALK 336 plakalı aracın motor bloku içerisinden gelen kedi sesini fark etmesinin ardından, hayvan barınağı yetkililerine haber verildi. Korkudan motor blokuna saklanan yavru kedi, araç sahibinin de yardımıyla uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşlar telefonlarından kedi sesi açarak motor blokuna saklanan yavru kedinin dikkatini çekmek için de çaba sarf etti. Vatandaşlar ve araç sahibi ise yavru kedinin kurtarılmasından ve tedaviye götürülmesinden dolayı Manavgat Belediyesi personeline ve başkan yardımcılarına teşekkür etti. 2 aylık olduğu belirtilen ve gözünden mikrop kaptığı belirlenen yavru kedi ise Manavgat Belediyesi hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:35
Kaynak: İHA
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