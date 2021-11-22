Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden iki bisikletlinin, kazadan kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştıkları son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
Yaşamını yitiren Faruk Tufan Tutar'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde, arkadaşı Yunus Er ile Manavgat'a doğru bisikletleriyle hareket ettikleri ve eğlendikleri yer alıyor.
İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, 21 Kasım akşam saatlerinde O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen Faruk Tufan Tutar (25) ve Yunus Er'e (25) çarpmıştı. Tutar ve Er kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan araç sürücü O.G, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da aracın çarpması sonucu ölen iki bisikletlinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika