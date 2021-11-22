İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, 21 Kasım akşam O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen Faruk Tufan Tutar (25) ve Yunus Er'e (25) çarpmıştı. Tutar ve Er kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü O.G. jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Alanya Belediyesi Morgu'ndan alınan Tutar ve Er'in cenazeleri Hacıbaba Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Tutar ve Er'in cenazeleri aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Faruk Tufan Tutar'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde, arkadaşı Yunus Er ile Manavgat 'a doğru bisikletleriyle hareket ettikleri ve eğlendikleri yer alıyor.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden iki bisikletlinin, kazadan kısa süre önce sosyal medyada paylaştıkları son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da aracın çarpması sonucu ölen iki bisikletlinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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