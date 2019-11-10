Son Dakika Haberleri: Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Antalya'dan Serik istikametine giden Alper Alhan'ın (35) kullandığı 07 LUE 68 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Alhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Motosiklet, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]