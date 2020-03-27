Antalya'da aracın düştüğü dereden ceset çıkarıldı - Son Dakika

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Antalya'da aracın düştüğü dereden ceset çıkarıldı
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde, dereye bir aracın düştüğünün bildirilmesinin ardından iki dalgıçla yapılan arama çalışması sonucu, bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, dereye bir aracın düştüğünün bildirilmesinin ardından iki dalgıçla yapılan arama çalışması sonucu, bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Belek Mahallesi Acısu Deresi Eski Köprü mevkisinde bir aracın suya düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Serik İnsani Yardım Arama Kurtarma ekibinden iki dalgıç da çalışmalara katıldı.
Dalgıçlar, arama çalışmaları sonunda Baki Akkurt'a ait olduğu belirlenen cesedi çıkardı.
Ekiplerin aracı çıkarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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