Son Dakika Haberleri: Antalya'da araçları kara saplanan 3 kişiyi jandarma kurtardı
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Antalya'da araçları kara saplanan 3 kişiyi jandarma kurtardı

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da araçları kara saplanan 3 kişiyi jandarma kurtardı, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sülek Yaylası'ndan Manavgat'a gitmek için minibüsle yola çıkan Ali Mustafa (52), Ali (26) ve Gökhan Aydın (28), araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.

Yakıtları bitmek üzere olan Aydın ailesinin fertleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Araçta uzun süre kaldıkları için üşüyen ve acıkan aile üyeleri, jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu bulundukları bölgeden alındı.

Ali Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Kara saplanan araçlarını tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadıklarını söyleyen Aydın, "Çaresizce ne yapacağımızı düşünürken jandarma ekipleri gelerek bizi kurtardı." dedi.

Jandarma, Antalya, Akseki, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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