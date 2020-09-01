Antalya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu arada, polislerin zanlıların aracında yaptığı arama ve uyuşturucunun ele geçirilme anlarının yer aldığı görüntüler, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Şüphelilerin otomobilinde narkotik köpeği "Yaman" ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki yedek lastik içine gizlenmiş paketlerde 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu