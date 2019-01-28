Son Dakika Haberleri: Antalya'da Araçtan 30 Bin TL Çalan Kişi Yakalandı

Antalya'da Araçtan 30 Bin TL Çalan Kişi Yakalandı

1 saat önce

Antalya'da bir otomobilden 30 bin TL para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Antalya'da Araçtan 30 Bin TL Çalan Kişi Yakalandı, System.String[]
Antalya'da bir otomobilden 30 bin TL para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. E.A., aracından 30 bin TL çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri ise yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

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