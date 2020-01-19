Antalya'da araçtan açılan ateş sonucu kavgayı ayırmaya çalışan iki kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilden açılan ateş sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Ulaşlar mevkisindeki piknik alanı otoparkında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları ayırmaya çalışan M.E. (23) ile H.Y. (19) bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan H.A. ve T.A. kardeşleri Hocalar Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlıların otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.A, serbest bırakıldı, T.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.