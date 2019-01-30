Son Dakika Haberleri: Antalya'da Araçtan Hoparlör Hırsızlığı

Antalya'da Araçtan Hoparlör Hırsızlığı

1 saat önce

Antalya'da bir otomobilden hoparlör çaldığı belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Çek çek düşmanlarım yakışıklı görsün" dedi.

Antalya'da Araçtan Hoparlör Hırsızlığı, System.String[]
Antalya'da bir otomobilden hoparlör çaldığı belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Çek çek düşmanlarım yakışıklı görsün" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde B.G.'nin otomobilinden hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarıyla harekete geçti. Müştekinin ifadesini alıp, çevredeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı S.O, S.K. ve küçük yaştaki C.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, B.G'nin otomobilin kelebek camını kırıp içeri girdiklerini ve araçtaki 6 hoparlörü çaldıkları belirlendi. C.D.'nin ifade işlemlerine Çocuk Şube Müdürlüğünde devam edilirken, diğer şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.O, emniyetten adliyeye sevkleri sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi.

Şüphelilerin araca yaklaşmaları ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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