Antalya'da uçan tekme ve bastonlu kira kavgasında karşı taraf konuştu: "Sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim kliniğim de burada"

Antalya'da aralarında kira husumeti bulunan taraflar arasında diş kliniği önünde çıkan bastonlu ve uçan tekmeli kavgada, klinik yetkilisi ile çalışanını darp edilmesine ilişkin karşı taraf konuştu. Aynı binadaki alt kiracı Dr. Veysel Durak ailesinin karıştığı kavganın sağlık merkezine saldırıymış gibi lanse edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Beni buradan çıkarmak istediler. Ailem telefonla onlara ulaşamadığı için konuşmaya geldi. Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de kliniğim bunun içerisinde. Biz burada hasta değiliz. Hasta olarak doktora saldırmıyoruz veya onlar bize saldırmıyorlar. Tahrik amaçlı polisi çağırıp çete ve ruhsatsız silahları var demişler" dedi.

Olay, 14 Temmuz Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde yaşandı. İddiaya göre, aynı binada üst kiracı olan poliklinik yetkilisi Enver Göktaş ile kliniği bulunan alt kiracı Dr. Veysel Durak arasında kira ve tahliye konularında husumet oluştu. Ardından polikliniğe gelen Veysel Durak'ın babası Ali Durak ve kardeşi Osman Durak, Enver Göktaş ve diş hekimi kardeşi Ahmet Göktaş'ı sordu. Şahısların tehditler savurması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sözlü ifadesine başvurduğu sırada bir süre sonra, Enver Göktaş işyerine geldi. Bu sırada taraflardan Ali. Durak elindeki bastonla, oğulları Osman ve Abidin Durak, tekme ve yumruklarla Enver Göktaş ile kavgaya sonradan dahil olan poliklinik çalışanı Ahmet Hakan Çelik'i darp etmeye başladı. Polis kavgayı biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Bir süre daha süren darp sonrası taraflar ekiplerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaralanan Göktaş ve Çelik, tedavi için hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

"Alt kiracıyım ve beni buradan çıkarmak istediler"

Durak ailesi adına İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan Dr. Veysel Durak, darp edilen Enver Göktaş'ın iddialarının eksik ve yanlış olduğunu savundu. 5 yıldır aynı binada olduklarını ve akraba olduklarını belirten Durak, şöyle konuştu: "Ben doktorum ve burası bir klinik. Üst kiracı olan onlar, alt kiracı olan benim. Beni buradan çıkartmak istediler. Bu süreç boyunca bu husumeti devam ettirdiler. Özellikle asansör konusunda, hastaların karışması konusunda sürekli tartışmamız oluyordu. Bu kesinlikle tehdit, hakaret veya darba gidecek konu değildi. Onlar için diyalog kanallarını açık tuttum. Her çağırdıklarında konuştuk, çözüme ulaşmak için çaba sarf ettim. Onlar sözleşmemizin bittiğini iddia ediyorlar ama hukuksal olarak sorduğumuz zaman 4+5 sözleşmem var. 4 sene doldurduktan sonra 5'inci sene otomatikman uzuyor. Anlaşmaya varmadılar ve bunu kullanmaya çalışıyorlar. Mülk sahibi onlar değiller. Mülk sahibinin onlara yapmadığını, onlar bana yapmaya çalıştı."

"Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de burada bir kliniğim var"

Husumetin 4-5 yıldır devam eden bir süreç olduğunu aktaran Durak, son olayda ise ailesinin kliniğe konuşmak için geldiğini ve karşı tarafın polisi arayarak tahrik ettiğini ileri sürdü. Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olayda, hiçbir konuşma olmadan ihtarname çekilmiş. İhtarnameyi aldıktan sonra onlarla konuştum. Niye böyle bir şey yaptıklarını sordum. Akraba olduğumuzu ve konuşursak anlaşabileceğimizi söyledim. Bunu kabul etmeyip defolup gitmemi istediler. Daha sonra olay aile tarafın intikal etti. Babamın karışmamasını söyledim. Onların baba tarafına ulaşmaya çalıştım. Telefonlarını kapattılar, en son attığı mesajlarda da tehdit var. En son konuşuldu ve bir çözüme ulaşılamadı. Ailem buraya bayram için tatile gelmişlerdi, hazır buradalarken konuşmak ve çözüme ulaşmak istediler. Kliniğe gelmişler ve ben 6'ncı katta olduğum için haberim yok. Onlarla konuşmak için çağırmalarını istemiş. Çağırıyor ama gelmiyorlar. Daha sonra tahrik amaçlı polise 'çete' ve ruhsatsız silah taşıyorlar diye ihbarda bulunmuşlar. Polis üst araması yapıyor, arbede çıkıyor, kardeşim dayanamıyor. Bunların hepsi planlanmış şeyler. Görüntülerde eksik var. Polis memuru üst araması yapıyor, kardeşimin üst aramasında bir şey çıkmıyor ama kendileri demir beyzbol sopası indiriyorlar. Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de kliniğim bunun içerisinde. Özellikle bunu vurguluyorlar. Biz burada hasta değiliz. Hasta olarak doktora saldırmıyoruz. veya onlar bize saldırmıyorlar. Burada aile fertleri konuşmak amaçlı geliyor. Çünkü onlara telefonla ulaşamadıkları için ailem kliniğe geliyor. Bunda da tahrik amaçlı polisi çağırıyorlar."

"Ben kavgada olmama rağmen sürekli benim ismimi geçiriyorlar"

Hukuki sürecin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Durak, "Kendi mağduriyetlerini oluşturmak için bunları söylüyorlar. Servis ettikleri görüntüler ve konuşmaların çoğu eksik ve yanlış. Ben kavgada olmadığım halde ifadelerinde sürekli benim ismimi geçirmeye çalışıyorlar. Buradan da nasıl bir art niyet olduğu belli" ifadelerini kullandı. - ANTALYA