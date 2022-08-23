Öte yandan ekipler, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 140 araç ve 701 yolcu olmak üzere 741 yol kullanıcısına eğitim verdi.

Radarlı denetimde, aralarında şehirlerarası yolcu otobüsü şoförlerinin de bulunduğu kural ihlali yaptığı tespit edilen 717 sürücüye, helikopter ve dron denetiminde ise 412 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.