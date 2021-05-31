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Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti - Son Dakika

Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti

31.05.2021 14:04
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti, System.String[]

Antalya'da Musa dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 6 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılarak sırra kadem basan dağcı için özel arama ekibi oluşturuldu.

Antalya'da Musa dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 6 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılarak sırra kadem basan dağcı için özel arama ekibi oluşturuldu. 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, şahsı hem karadan hem de denizden arıyor. Öte yandan şahsın son anları bir marketin kamerasına yansırken kamp alanına gelen ablası İnci Yıldırım, "Gidiş var dönüş yok. Profesyonel bir dağcıdır. Ağrı dağına kadar çıkmış durdurduğu noktayı bilen birisidir. Acemi değildir. Onun için burası en hafif parkurdur. Anlam veremiyorum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa dağına çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Durumdan şüphelenen yakınları jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şahsın konakladığı yere gelerek bilgi alan jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler önceki gün yaptıkları Likya Yolu, Adrasan ve Olimpos dağı sit alanında yapılan aramalarda şuana kadar bir ize rastlayamadı.

700 rakımlı kalede nefes kesen arama çalışması

Öte yandan şahsı arama çalışmalarına Antalya'ya tatile gelerek annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'nın cansız bedenine ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de destek verdi. Bugün bölgeye 3 araçla gelen 22 kişilik tim iki bölgeye ayrıldı. Bir tim sahil bandında ve sahil bölgelerinde bulunan alanlarda arama çalışması yaparken diğer 10 kişilik tim ise, Likya Yolu üzerinde bulunan 700 rakımlı zirvede bulunan eski kaleye çıktı. Ekipler her taşın altına bakarak iz sürdü. Yaklaşık 2 saat süren aramada bir ize rastlanmadı. Ekiplerin nefes kesen çalışmaları ise drone ile görüntülendi.

"Ağrı dağına kadar çıkmış durdurduğu noktayı bilen birisidir"

İnci Yıldırım, "Bize gelirken herhangi bir şey demedi. Malum yasaklar bitmişti. Kamp atacağım falan diyordu. Geçen yıl arkadaşları ile de gelmişti. 21 Mayıs'ta buradaydı. Cumartesi günü beni aramıştı, çok mutlu görmüştüm. Üşüdüğünü söyledi. Yaptıklarını anlattı. Kendine dikkat etmesini istedim. Pazar günü resim koymuştu. Bazen aradığım zaman açmazdı. Ben de sosyal medya üzerinden takip ederdim. Pazartesi günü hikayelerinde koy gibi bir yer koymuş. Yeri belli değil. Sonra bir daha giremedim, silinmiş. Telefonlarına cevap vermedi. Fethiye'de bulunan arkadaşları vardı. Arkadaşı aramış ona da dönmemiş. Onlar beni aradı. Ben de döner dedim. Buradaki arkadaşlar kamp malzemelerini bulmuşlar. 'Ben şöyle bir dolaşıp geleceğim' demiş. Marketten yiyecekler almış. Mobeselere takılmış. Gidiş var dönüş yok. Profesyonel bir dağcıdır. Ağrı dağına kadar çıkmış durdurduğu noktayı bilen birisidir. Acemi değildir. Onun için burası en hafif parkurdur. Onun için mantık dışıdır. Anlam veremiyorum. Hiçbir belirti yok. Herkese iyiliği olan birisiydi. Altından bir şey çıkabilir mi? Kıriminal bir şey çıkabilir mi? Bu bölgeyi ben de bilmiyorum. Bütün ihtimalleri düşünüyorum. Ayağında sandaletler varmış" açıklamasına yer verdi.

Son anları böyle görüntülendi

Öte yandan kayıp dağcının son görüntüleri bir alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın arkasında bulunan sırt çantası ile markete geldiği, bir süre sonra ise ayrıldığı görülüyor. Şahsı son gören Taner Akyelli, "Mustafa abi en son buraya geldi. Sabah saatlerinde geldi. Su falan aldı, bisküvi aldı. Sonra gitti. Biz de bulunmasını istiyoruz. Daha önceden de tanıyorum kendisini" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti
Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti

Toros Dağları, Antalya, Likya, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da arama kurtarma ekipleri 6 gündür haber alınamayan dağcı için alarma geçti - Son Dakika


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