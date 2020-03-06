Antalya'da aranan 110 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 110 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Antalya'da mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
Antalya'da mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 75 ekip, 160 polisin katılımıyla yapılan çalışmada 166 şahsın sorgulaması yapıldı. Mahkemelerce hakkında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA
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