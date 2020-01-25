Antalya'da aranan 136 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan 136 şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 136 şahıs yakalandı

6 saat önce

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 136 kişi yakalandı.

Antalya'da aranan 136 şahıs yakalandı, System.String[]

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 136 kişi yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aranan toplam 213 şahsa yönelik, 80 ekip ve 177 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 57 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 79 şahıs olmak üzere toplam 136 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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