Antalya'da Aranan 147 Şüpheliden 54'ü Tutuklandı
5 saat önce
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 147 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü
tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 147 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde adli makamlarca haklarında asayiş ve diğer suçlardan yakalama emri bulunan ve aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Antalya ve diğer illerin mahkemeleri tarafından aranan toplam 276 şahsa yönelik 102 ekip ve 263 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda il merkezinde 125, ilçelerde 22 olmak üzere toplam 147 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:19 Kaynak: İHA
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü