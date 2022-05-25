Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

25.05.2022 14:47
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. ve 18 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan M.K. ekipler tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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