Antalya'da aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I. ile yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K, yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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