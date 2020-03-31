Antalya'da aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I. ile yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K, yakalandı.

Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.

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