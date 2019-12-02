Son Dakika Haberleri: Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Basit Yaralama" suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddete destek için erkek personeline eğitim verdi Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]