Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Basit Yaralama" suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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